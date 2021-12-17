شؤون فلسطينية

الجمعية العامة تصوّت بالأغلبية على قرار يؤيد حق شعبنا في تقرير المصير

الجمعية العامة تصوّت بالأغلبية على قرار يؤيد حق شعبنا في تقرير المصير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقالت بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، إن القرار اعتمد بأغلبية 168 دولة صوتت لصالح القرار، وعارضته (5) دول هي: إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وبالاو، وامتنعت (10) دول عن التصويت.

وأوضحت أن "القرار يعيد التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".

وأضافت أن "القرار يؤكد كذلك على الضرورة الملحّة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إستنادا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين".

وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيدًا بالتأييد الساحق له، ومعتبرًا أن التصويت لصالح القرار "هو الخيار الوحيد لكل الدول الملتزمة بالشرعية الدولية".

وشدد على أن "دعم العديد من الدول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعكس تجربتها ونضالها ضد الاستعمار، وكما حققت هذه الدول حريتها واستقلالها لن تكون فلسطين الاستثناء وستأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم كدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال منصور إن هذا التصويت يدل على شبه إجماع لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما كان في السنوات السابقة، الأمر الذي يؤكد أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها، بالرغم من الجهود الفاشلة من قبل إسرائيل لإحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت.

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