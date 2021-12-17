شؤون فلسطينية

فتوح يطلع القنصل الفرنسي على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

فتوح يطلع القنصل الفرنسي على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، على آخر مستجدات الحالة السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، بما في ذلك تفاقم الأوضاع على أرض الواقع والحاجة الملحة إلى دور أوروبي فعّال.

ووضع فتوح خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مكتبه برام الله، القنصل والوفد المرافق له في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها ابناء شعبنا جراء ممارسات الاحتلال في مختلف محافظات الوطن، وبدوره يعيق مشروع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، مؤكدا استحالة التوصل الى اي تفاهمات سياسية في ظل الممارسات التعسفية وسياسة التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال.

وأستعرض فتوح نتائج الانتخابات المحلية والتي عقدت للمرحلة الاولى، في الضفة الغربية وفوز حركة فتح في بالأغلبية الكبرى فيها، مشيرا الى الاستعدادات الجارية لعقد المرحلة الثانية في شهر مارس القادم حسب المرسوم الرئاسي، مؤكدا على التزام حركة فتح التزاما تاما بالموقف الفلسطيني القاضي بضرورة تحقيق المصالحة واجراء الانتخابات العامة في القدس والضفة وغزة، مشددا على أهمية الدور الفرنسي في ضرورة وجود ضغط دولي على إسرائيل لضمان السماح لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بمشاركة ابناء شعبنا بالقدس المحتلة.

وثمن فتوح العلاقة القوية بين البلدين، مقدما شكره للفرنسيين حكومة وشعبا على الدعم المتواصل لشعبنا الفلسطيني على امتداد السنوات الماضية.

من جانبه، أكد تروكاز موقف بلاده من القضية الفلسطينية، وأن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي هما أساس التسوية، مشددا على أن فرنسا ستعمل مع كافة الأصدقاء في العالم من أجل رؤية شاملة للحل وفقا للقرارات الدولية واقامة دولة فلسطينية على حدود عام ٦٧ وعاصمتها القدس.

 

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