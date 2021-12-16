لجان المقاومة: نبارك العملية البطولية في نابلس جبل النار





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "العملية البطولية في نابلس تؤكد ان شعبنا سيواصل مقاومته ومجابهته للعدو الصهيوني مهما كانت التضحيات".





وشددت على أن "العملية البطولية في نابلس تؤكد أن المحتل الغاصب يواجه جيلا مقاوما في حالة صراع مباشر ومفتوح مع كيان العدو الصهيوني ولا يؤمن الا بالمقاومة سبيلا للتحرير والعودة".





وقالت لجان المقاومة: "ستبقى ضفتنا الابية خزان الثورة وبركان فداء وعطاء لا ينضب ولن يتوقف أبداً".



رام الله - دنيا الوطنقالت لجان المقاومة، اليوم الخميس، إن "عملية نابلس البطولية هي الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الفاشية بحق أبناء شعبنا وارضنا ومقدساتنا".