شؤون فلسطينية

قرار عاجل لجيش الاحتلال بعد عملية إطلاق النار قرب (حومش)

قرار عاجل لجيش الاحتلال بعد عملية إطلاق النار قرب (حومش)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه في أعقاب عملية إطلاق النار قرب (حومش)، دفع الجيش بثلاث كتائب مشاة وعدة وحدات خاصة إلى مناطق الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مقتل المستوطن الذي تعرض لإطلاق نار قرب مستوطنة (حوش) بين نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، فيما تمكن 

وكان موقع (0404) الإسرائيلي، أفاد بأن هناك أنباء عن إصابة مستوطن بعيار ناري في الرقبة وحالته خطيرة، وبالإضافة إلى اثنين آخرين بحالة طفيفة جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة (حومش) شمال الضفة الغربية.

ووفق (إذاعة الجيش)، فإن قواته بدأت عمليات بحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب بؤرة (حومش).

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