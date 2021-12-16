شؤون فلسطينية

بينت: "سنحاسبهم".. ردود فعل إسرائيلية على عملية إطلاق النار قرب (حومش)

بينت: "سنحاسبهم".. ردود فعل إسرائيلية على عملية إطلاق النار قرب (حومش)
من مكان عملية إطلاق النار في حومش
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن قوات الجيش، "ستلقي القبض قريباً" على منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش)، "ونحن سنحاسبهم"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعد مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (حومش) شمال الضفة الغربية، فيما تمكن المنفذ من الفرار.

وصرح وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بأنه يعزي عائلة قتيل عملية إطلاق النار، "سنواصل زيادة التأهب ضد الإرهاب في الضفة".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد: إن "أيدينا ستطال منفذي عملية (حومش) ومرسليهم".

كما وصف وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، العملية بـ "الهجوم الصعب"، وقال: "هجوم صعب بالقرب من (حومش) الليلة، الإرهاب الفلسطيني يرفع رأسه القبيح من جديد"، وفق زعمه.

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