أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار قرب (حومش)

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش)، شمال الضفة الغربية.





وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تبارك حركة حماس العملية البطولية في نابلس ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه القتلة، والتي تمثل امتدادا لثورة شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الفعل النضالي".





وأكدت على أن هذه العملية، "تثبت من جديد أن شعبنا الفلسطيني البطل في الضفة سيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية وكنس مستوطنيه".





وشددت على أن "روح المقاومة والتضحية العظيمة التي تمتد على طول مدن الضفة الغربية وعرضها، هي الضامن الأكيد لتحقيق النصر لشعبنا، وتجسيد أهدافه بالتحرير والعودة".





وأدت عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش) إلى مقتل مستوطن، وإصابة اثنين آخرين، فيما تمكن المنفذ من الفرار.

رام الله - دنيا الوطن