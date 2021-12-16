شاهد: لحظة إخلاء جرحى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش)

وأفاد موقع (0404) الإسرائيلي، بأن هناك أنباء عن إصابة مستوطن بعيار ناري في الرقبة وحالته خطيرة و بالإضافة إلى اثنين آخرين بحالة طفيفة جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة (حومش) شمال الضفة الغربية.





ووفق (إذاعة الجيش)، فإن قواته بدأت عمليات بحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب بؤرة (حومش).





وأفاد مكتب نفتالي بينيت، بأنه تم إطلاع رئيس حكومة الاحتلال، على تفاصيل عملية إطلاق النار بالقرب من (حومش).



