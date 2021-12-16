شاهد: لحظة إخلاء جرحى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش)
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مقاطع فيديو، تظهر لحظة إخلاء جرحى عملية إطلاق النار استهدفت عدداً من المستوطنين قرب مستوطنة (حومش) بين جنين ونابلس، شمال الضفة الغربية.
وأفاد موقع (0404) الإسرائيلي، بأن هناك أنباء عن إصابة مستوطن بعيار ناري في الرقبة وحالته خطيرة و بالإضافة إلى اثنين آخرين بحالة طفيفة جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة (حومش) شمال الضفة الغربية.
ووفق (إذاعة الجيش)، فإن قواته بدأت عمليات بحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب بؤرة (حومش).
وأفاد مكتب نفتالي بينيت، بأنه تم إطلاع رئيس حكومة الاحتلال، على تفاصيل عملية إطلاق النار بالقرب من (حومش).
وقالت منظمة الإنقاذ الإسرائيلية (زاكا)، إنه تم إطلاق النار قرب (حومش)، تم نقل مستوطن يبلغ من العمر (20 عاماً)ن حالته حرجة جدا إلى مستشفى "بيلينسون" وتجري له عمليات إنعاش - ويجري علاج اثنين حالتهم بين متوسطة-طفيفة.
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