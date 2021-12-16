شؤون فلسطينية

"الثقافة" تطلق ملتقى تاريخ وحضارات فلسطين والمنطقة في عمّان

"الثقافة" تطلق ملتقى تاريخ وحضارات فلسطين والمنطقة في عمّان
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، الملتقى الأول لتاريخ وحضارات فلسطين والمنطقة، تحت عنوان "توجهات جديدة نحو بناء سردية وطنية علمية لتاريخ فلسطين والمنطقة"، وذلك في العاصمة الأردنية، عمان، اليوم الخميس.

ودعا وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، في كلمته بافتتاح الملتقى، إلى أهمية النهوض بمشاريع عربية لإعادة بناء سردية علمية لفلسطين والمنطقة العربية في مواجهة التحديات المشوهة التي بدأت بالأرض لتنتقل إلى الإنسان.

وقال الوزير أبو سيف إن عقد هذا الملتقى يأتي تنفيذا لخطة الحكومة الفلسطينية المرتكزة على حماية الرواية الفلسطينية والتراث الفلسطيني وحمايته وتطويره".
وأوضح أن الملتقى يضم عددا كبيرا من الباحثين العرب، مثمنا التعاون الكبير بين وزارتي الثقافة في فلسطين والأردن.
وأكد ان الملتقى يسلط الضوء على تاريخ فلسطين والمنطقة، بهدف إعادة الاعتبار للسردية الفلسطينية وإنقاذها من الهيمنة الاستعمارية التي حاولت تشويهها.

وأضاف: "لم نكن في يوم من الأيام أحوج ما نكون فيه كهذه الأيام للسردية الوطنية الفلسطينية، التي تم اختطافها كما هي الأرض، وتم تشويهها وإعادة كتابتها بما يتوافق وخطة السلب التي بدأت من الأرض مرورا بالإنسان".

وأكد ابو سيف "ان الحديث عن السردية الفلسطينية يعني الحديث عن التاريخ نفسه مع شقه الآخر على الضفة الأخرى، ذلك أن تلك الجغرافيا وتاريخها القديم على ضفتي النهر لم يكونا يوماً منفصلين، بل متداخلان في كل مراحلهما، وحتى يومنا هذا".

وتابع "لقد كانت فلسطين تاريخيا ولا تزال موئلا للكثير من الروايات والسرديات التاريخية والدينية المتعلقة بوجدان الإنسان وضميره، كما كان لهذه الجغرافيا الممتدة نصيب وافر من الفعل الإنساني المتراكم".

واكد "ان المهمة الملقاة على المؤتمر، ثقيلة؛ ذلك أنها تحمل مسؤولية علمية نبيلة، في فتح مشروع النقد المضاد والنقد العلمي البناء على مصراعيه، لإعادة كتابة رواية وسردية بلادنا في هذه المنطقة، استنادا إلى ما وصلت إليه علوم الآثار والنقوش".

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، يشرفها عقد هذا المؤتمر في الأردن الذي يقف باستمرار مع الأشقاء في فلسطين، وله مواقف ثابتة ومعروفة من نضال الشعب الفلسطيني، ومن بينها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأضافت "ان هذا اللقاء يحمل توجهات جديدة في القصة والسردية الفلسطينية، ويعتمد على منطلق علمي بحثي توثيقي له أهمية كبيرة".

بدوره، قال البرفسور باسم رعد إن هدف الملتقى هو التحضير لمؤتمرات ثقافية ومحاولة تشكيل قصة وطنية متماسكة للمنطقة ولفلسطين.

وأضاف: نتحدث عن منطقة هي أم الحضارات بالمعنى الحرفي، فهي التي أعطت العالم الحضارة والأبجدية وعظمة الكتابة والفلسفة وغيرها.

وتابع: اننا نسعى لحماية تراثنا وسرديتنا الفلسطينية الضاربة في جذور التاريخ والعمق.

والملتقى هو نقطة البداية والانطلاق لسلسلة متنوعة من المؤتمرات التاريخية الأدبية والفنية التي ستعقد خلال العام الحالي والأعوام المقبلة من أجل تعزيز التبادل الثقافي على المستويين المحلي والعالمي، وتهدف سلسلة المؤتمرات إلى الاستفادة من تطور علوم الآثار عالميا وازدياد الوعي فلسطينيا وعربيا بضرورة تطوير منهج علمي بديل في مواجهة السردية الإسرائيلية والغربية لتاريخ منطقتنا، ووضع المكتشفات الحديثة في سياقها الطبيعي لبناء رواية وطنية متكاملة ومتماسكة كونها شرطا أساسيا للاستقلال الحقيقي، وتأكيدا على الاستمرارية الحضارية للمنطقة عبر العصور.

أخبار ذات صلة

الشرطة تكشف تفاصيل قصة طفل من غزة تركه والده على حاجز قلنديا

الشرطة تكشف تفاصيل قصة طفل من غزة تركه والده على حاجز قلنديا

شاهد: لحظة إخلاء جرحى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش)

شاهد: لحظة إخلاء جرحى عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش)

فرار المنفذ.. مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخريْن بحادثة إطلاق نار قرب مستوطنة (حومش)

فرار المنفذ.. مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخريْن بحادثة إطلاق نار قرب مستوطنة (حومش)

وفاة شاب في حادث سير ذاتي جنوب القطاع

وفاة شاب في حادث سير ذاتي جنوب القطاع

عياش يرحب بإدراج (يونسكو) التطريز عنصراً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي

عياش يرحب بإدراج (يونسكو) التطريز عنصراً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي

قريباً.. مناورات عسكرية مرتقبة للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

قريباً.. مناورات عسكرية مرتقبة للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة الأردنية تعزيز التعاون الثقافي

أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة الأردنية تعزيز التعاون الثقافي

أبو هولي: نتطلع من دولة البرازيل أن تكون بمقدمة الدول المانحة والممولة لـ(أونروا)

أبو هولي: نتطلع من دولة البرازيل أن تكون بمقدمة الدول المانحة والممولة لـ(أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش يرحب بإدراج (يونسكو) التطريز عنصراً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي

عياش يرحب بإدراج (يونسكو) التطريز عنصراً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي

أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة الأردنية تعزيز التعاون الثقافي

أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة الأردنية تعزيز التعاون الثقافي

غنيم والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية يبحثان سبل تعزيز التعاون

غنيم والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية يبحثان سبل تعزيز التعاون

افتتاح جلسات مؤتمر تكنولوجيا المعلومات &#34;إكسبوتك&#34; 2021 بغزة

افتتاح جلسات مؤتمر تكنولوجيا المعلومات "إكسبوتك" 2021 بغزة

مشعل: لن نذهب لاحتراب داخلي في المخيمات

مشعل: لن نذهب لاحتراب داخلي في المخيمات

اشتية: ندعو البنك الدولي لرفع مساهمته بفلسطين لدعم البرامج الجديدة

اشتية: ندعو البنك الدولي لرفع مساهمته بفلسطين لدعم البرامج الجديدة

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

أسبوع التكنولوجيا &#34;اكسبوتك&#34; يناقش التحول الرقمي في فلسطين

أسبوع التكنولوجيا "اكسبوتك" يناقش التحول الرقمي في فلسطين

منوعات

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

شاهد: ابنة سعيد صالح &#34; أنا بكره الزعيم عادل إمام&#34;

شاهد: ابنة سعيد صالح " أنا بكره الزعيم عادل إمام"

وفاة نجم برنامج (ذا فويس) بعد صراع مع المرض

وفاة نجم برنامج (ذا فويس) بعد صراع مع المرض

قصي خولي يتغزل بداليدا خليل.. ماذا قال عنها؟

قصي خولي يتغزل بداليدا خليل.. ماذا قال عنها؟

بسبب جاستين بيبر.. فاشينيستا سعودية تحصل على سيارة لامبورغيني

بسبب جاستين بيبر.. فاشينيستا سعودية تحصل على سيارة لامبورغيني

شاهد: هيا مرعشلي بدون فلتر.. وتعليقات الجمهور الصادمة

شاهد: هيا مرعشلي بدون فلتر.. وتعليقات الجمهور الصادمة

شاهد: مصطفى الآغا يمدح أصالة نصري.. والأخيرة ترد

شاهد: مصطفى الآغا يمدح أصالة نصري.. والأخيرة ترد

بعد تداول عقد زواج مزور منسوب إليها.. علا الفارس غاضبة وترد بقوة

بعد تداول عقد زواج مزور منسوب إليها.. علا الفارس غاضبة وترد بقوة

فاطمة الأنصاري تكشف سر اختفائها عن السوشيال ميديا

فاطمة الأنصاري تكشف سر اختفائها عن السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

عربي

وفاة لبناني أضرم النار في نفسه بسبب الأوضاع الصعبة

وفاة لبناني أضرم النار في نفسه بسبب الأوضاع الصعبة

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة صقيع تُجمد الأشياء

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة صقيع تُجمد الأشياء

الكويت: بدء تسجيل النساء للالتحاق بالجيش لأول مرة في تاريخها

الكويت: بدء تسجيل النساء للالتحاق بالجيش لأول مرة في تاريخها

شهيد في عدوان إسرائيلي على سوريا

شهيد في عدوان إسرائيلي على سوريا