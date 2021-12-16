فرار المنفذ.. مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخريْن بحادثة إطلاق نار قرب مستوطنة (حومش)

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مقتل المستوطن الذي تعرض لإطلاق نار قرب مستوطنة (حوش) بين نابلس وجنين شمال الضفة الغربية.





وكان موقع (0404) الإسرائيلي، أفاد بأن هناك أنباء عن إصابة مستوطن بعيار ناري في الرقبة وحالته خطيرة، وبالإضافة إلى اثنين آخرين بحالة طفيفة جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة (حومش) شمال الضفة الغربية.





ووفق (إذاعة الجيش)، فإن قواته بدأت عمليات بحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب بؤرة (حومش).





وأفاد مكتب نفتالي بينيت، بأنه تم إطلاع رئيس حكومة الاحتلال، على تفاصيل عملية إطلاق النار بالقرب من (حومش).





يتبع..

رام الله - دنيا الوطن