وفاة شاب في حادث سير ذاتي جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، بغزة، الخميس، عن وفاة شاب في حادث سير ذاتي بخانيونس جنوبي قطاع غزة.وقالت "المرور"، في تصريح صحفي، إن الشاب (عمرو محمود سويلم) 27 عاماً، تعرض لحادث سير ذاتي جراء انزلاق دراجته النارية، مساء الخميس، في منطقة حي المنارة بخانيونس، ما أدى لوفاته على الفور.وتعد هذه الوفاة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، بعد وفاة طفلة متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها بحادث سير قبل يومين بمدينة غزة، ليرتفع إجمالي الوفيات بحوادث السير في قطاع غزة إلى 5 منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.