عياش يرحب بإدراج (يونسكو) التطريز عنصراً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التطريز عنصراً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي.واعتبر في تصريح صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست هذا القرار بمثابة إقرار حقيقي بملكية الشعب الفلسطيني للتطريز، وأن الاحتلال لا يملك أي حق في سرقة تراث شعبنا.ووصف عياش هذه الخطوة بالمهمة وفي وقتها المناسب،التي تهدف إلى حماية هويتنا وتراثنا وروايتنا الفلسطينية، في وجه محاولات الاحتلال سرقة ما لا يملك.وشكر منظمة (يونسكو) على اعتمادها الطلب الفلسطيني خلال اجتماعها السادس عشر المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.وفي السياق ذاته قال عياش؛" ان الاحتلال أراد من خلال سرقته التراث الفلسطيني البحث له عن تاريخ واهم ، بعد سرقته الأرض الفلسطينية قبل نحو 70 عاماً".وتابع أن "الاحتلال يحاول دوماً الاستيلاء على أصغر التفاصيل في التراث الفلسطيني، وهذه المرة يستهدف الثوب الذي يميز الفلسطينيين ويمثل الأجداد والتاريخ".وختم د. عياش بدعوته إلى التمسك بتراثنا ودحض روايات الاحتلال بشتى الوسائل وبداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، نشرت عدداً من المشاركات بمسابقة "ملكة جمال الكون" التي أقيمت في إسرائيل واختتمت الإثنين الماضي، صوراً على منصات التواصل الاجتماعي وهن يرتدين الزي الفلسطيني.وأثارت تلك الصور ضجةً واسعة على منصات التواصل، حيث اعتبر ناشطون فلسطينيون وعرب أنها تأتي في سياق "السرقة الإسرائيلية الممنهجة للتراث الفلسطيني".وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أمس الأربعاء، فن التطريز الفلسطيني، على قوائمها للتراث الثقافي العالمي، بناء على طلب تقدمت به وزارة الخارجية الفلسطينية.