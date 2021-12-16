شؤون فلسطينية

أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة الأردنية تعزيز التعاون الثقافي

أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة الأردنية تعزيز التعاون الثقافي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مع وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الثقافي وحفظ التراث والفولكلور.

وناقش أبو سيف مع النجار خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر "تاريخ وحضارات فلسطين والمنطقة" الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمان، تنظيم النشاطات المشتركة، والعلاقات الثقافية بين البلدين وأهمية تطويرها وتفعيلها، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوار والتشاور في سبيل ذلك، وضمان حضور الثقافة الفلسطينية في كافة فعاليات الأردن الثقافية، وحضور الأردن في فعاليات فلسطين الثقافية، والتحضير لعقد أسابيع ثقافية مشتركة، ووضع برنامج ثقافي مشترك.

وشدد على عمق العلاقات الفلسطينية الأردنية في كافة المجالات، خاصة في المجال الثقافي، وأهمية العلاقة التاريخية بين البلدين، ودعم الأردن للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وقدم أبو سيف درعا تكريميا للنجار تقديرا لدور وزارة الثقافة الأردنية في خلق جسور ثقافية بين البلدين، واحتضان الفعاليات الثقافية الفلسطينية.

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