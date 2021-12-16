شؤون فلسطينية

غنيم والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية يبحثان سبل تعزيز التعاون

غنيم والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية يبحثان سبل تعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية كاترين بونو، والوفد المرافق لها، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، ووضعهم في صورة سير العمل في المشاريع الاستراتيجية الممولة من خلال الوكالة، والتدخلات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه سلطة المياه في تنفيذ وإنجاز المشاريع الاستراتيجية الحالية.

وخلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، سلط غنيم الضوء على مشروع كميات المياه الإضافية في منطقتي غرب رام الله وجنين، ومشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في الخليل، خاصةً معالجة مخلفات مناشير الحجر، ومشروع تخزين وإعادة استخدام المياه المعالجة في مسلية.

وأطلع بونو والوفد المرافق لها على سير العمل في مشاريع مياه الصرف الصحي العابرة للحدود.

وقال غنيم إن العمل في المشاريع يتم وفق خطط وآليات متابعة واضحة تأخذ بعين الاعتبار إنجازها ضمن الوقت المحدد، والتغلب على التحديات والمعيقات أو أي متغيرات تواجه تنفيذها، مؤكدًا أن سلطة المياه في الأعوام الخمسة المنصرمة أنجزت مشاريع كبيرة ومهمة اعتبرت قفزة نوعية ساهمت في تحسين خدمة تزويد المياه في العديد من المناطق.

وأضاف أن سلطة المياه تمكنت من تطوير قطاع الصرف الصحي، من خلال إنجاز العديد من مشاريع جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها من خلال محطات المعالجة، ما ساهم في تحسين خدمات الصرف الصحي، موضحا أن الآثار الإيجابية لهذه المشاريع لمسها المواطن وانعكست على حياته.

من جانبها، أكدت بونو استمرار التزام الحكومة الفرنسية بدعم وتمويل مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي، واستعدادها للتعاون مع سلطة المياه وكافة الشركاء، من خلال تطبيق الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه المتضمنة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

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