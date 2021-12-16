وزارة الصحة تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون

أعلن الدكتور كمال الشخرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول 3 إصابات بمتحور (أوميكرون)، لمواطنين من رام الله والخليل وطوباس.





وأضاف د. الشخرة أن المصابين الثلاثة كانوا قادمين من الخارج، وقد أجريت لهم الفحوصات اللازمة في مختبراتنا الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.





وتابع أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة.





وناشد د. الشخرة جمهور المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وأهلهم، فيما ناشد من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس للتوجه لإجراء الفحص الطبي، والتزام المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المنشورة سابقاً.

رام الله - دنيا الوطن