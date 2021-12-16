مباشر | اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السابع عشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إكسبوتك 2021

شؤون فلسطينية

مجدلاني: لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات في ظل الاستيطان والتهجير بالقدس

مجدلاني: لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات في ظل الاستيطان والتهجير بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني آخر التطورات السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية مع ممثل مملكة بلجيكا الجديد لدى دولة فلسطين السفير ويلدفريد فيفر.

وأعرب د. مجدلاني عن تقديره للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدين، وموقف مملكة بلجيكا الداعم والواضح تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في تحقيق حل الدولتين، مطالباً الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وبقية الدول الاوروبية ممارسة الضغط الكافي على حكومة الاحتلال لتسمح بعقد الانتخابات في القدس الشرقية، حيث أن القيادة مصممة على انتظام العملية الديمقراطية وأن اجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى والتحضير للمرحلة الثانية يؤكد على ذلك.

وقال د.مجدلاني أن خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شدد فيها على ضرورة عقد مؤتمر دولي لدفع جهود استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية،استناداً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، يشكل خطة بحاجة إلى الدعم الدولي.

وشدد على أهمية التحرك الجاد من قبل بجيكا ودول الاتحاد الأوروبي في ظل اسداد أفق العملية السياسية وعدم التحرك الأمريكي الذي لا يضع القضية الفلسطينية ضمن أولياتها، وبالاضافة إلى اجراءات الاحتلال المتمثلة باستمرار الاستيطان والتهجير القسري في القدس الأمر الذي يقوض حل الدولتين .

وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات وأن التحضير لعقد جلسة للمجلس المركزي تتم لوضع وبلورة خطة التحرك السياسي الفلسطيني للمرحلة القادمة في ظل حالة التعنت من قبل حكومة الاحتلال الجديدة وببرنامج حكومة نتياهو القائم على الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية ورعايتها لارهاب المستوطنين اليومي ضد أبناء شعبنا.

 وبدوره، أكد فيفر على دعم بلاده المستمر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالقانون الدولي، كما عبر عن رفضه لسياسة الاستيطان والخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك.

أخبار ذات صلة

مشعل: لن نذهب لاحتراب داخلي في المخيمات

مشعل: لن نذهب لاحتراب داخلي في المخيمات

اشتية: ندعو البنك الدولي لرفع مساهمته بفلسطين لدعم البرامج الجديدة

اشتية: ندعو البنك الدولي لرفع مساهمته بفلسطين لدعم البرامج الجديدة

بالأسماء: تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

بالأسماء: تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

راصد جوي تكشف تفاصيل الحالة الجوية بالأراضي الفلسطينية غداً الجمعة

راصد جوي تكشف تفاصيل الحالة الجوية بالأراضي الفلسطينية غداً الجمعة

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

أسبوع التكنولوجيا &#34;اكسبوتك&#34; يناقش التحول الرقمي في فلسطين

أسبوع التكنولوجيا "اكسبوتك" يناقش التحول الرقمي في فلسطين

أبو سيف: تسجيل التطريز الفلسطيني على لائحة &#34;يونيسكو&#34; إقرار بأن العالم لا يصدق الاحتلال

أبو سيف: تسجيل التطريز الفلسطيني على لائحة "يونيسكو" إقرار بأن العالم لا يصدق الاحتلال

الاحتلال يحول الأسيرة شروق البدن للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسيرة شروق البدن للاعتقال الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الاحتلال يحول الأسيرة شروق البدن للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسيرة شروق البدن للاعتقال الإداري

بداية الخليل: الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 6 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

بداية الخليل: الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 6 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الأسير مالك حامد يواجه أوضاعًا صحية صعبة وعائلته تناشد لعلاجه

الأسير مالك حامد يواجه أوضاعًا صحية صعبة وعائلته تناشد لعلاجه

السفير دياب اللوح ينعي محافظ غزة الأسبق محمد القدوة

السفير دياب اللوح ينعي محافظ غزة الأسبق محمد القدوة

الخارجية: إسرائيل ترد على دعوات السلام الفلسطينية بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

الخارجية: إسرائيل ترد على دعوات السلام الفلسطينية بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

زيارة: العمل في مشروع المجمع الإيطالي يسير في مراحله المتقدمة

زيارة: العمل في مشروع المجمع الإيطالي يسير في مراحله المتقدمة

منوعات

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

شاهد: ابنة سعيد صالح &#34; أنا بكره الزعيم عادل إمام&#34;

شاهد: ابنة سعيد صالح " أنا بكره الزعيم عادل إمام"

وفاة نجم برنامج (ذا فويس) بعد صراع مع المرض

وفاة نجم برنامج (ذا فويس) بعد صراع مع المرض

قصي خولي يتغزل بداليدا خليل.. ماذا قال عنها؟

قصي خولي يتغزل بداليدا خليل.. ماذا قال عنها؟

بسبب جاستين بيبر.. فاشينيستا سعودية تحصل على سيارة لامبورغيني

بسبب جاستين بيبر.. فاشينيستا سعودية تحصل على سيارة لامبورغيني

شاهد: هيا مرعشلي بدون فلتر.. وتعليقات الجمهور الصادمة

شاهد: هيا مرعشلي بدون فلتر.. وتعليقات الجمهور الصادمة

شاهد: مصطفى الآغا يمدح أصالة نصري.. والأخيرة ترد

شاهد: مصطفى الآغا يمدح أصالة نصري.. والأخيرة ترد

بعد تداول عقد زواج مزور منسوب إليها.. علا الفارس غاضبة وترد بقوة

بعد تداول عقد زواج مزور منسوب إليها.. علا الفارس غاضبة وترد بقوة

فاطمة الأنصاري تكشف سر اختفائها عن السوشيال ميديا

فاطمة الأنصاري تكشف سر اختفائها عن السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

عربي

وفاة لبناني أضرم النار في نفسه بسبب الأوضاع الصعبة

وفاة لبناني أضرم النار في نفسه بسبب الأوضاع الصعبة

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة صقيع تُجمد الأشياء

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة صقيع تُجمد الأشياء

الكويت: بدء تسجيل النساء للالتحاق بالجيش لأول مرة في تاريخها

الكويت: بدء تسجيل النساء للالتحاق بالجيش لأول مرة في تاريخها

شهيد في عدوان إسرائيلي على سوريا

شهيد في عدوان إسرائيلي على سوريا