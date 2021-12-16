اشتية: ندعو البنك الدولي لرفع مساهمته بفلسطين لدعم البرامج الجديدة

رام الله - دنيا الوطنطالب الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، البنك الدولي، رفع مساهمته في فلسطين ودعم برامجد جديدة لخلق فرص عمل جديدة، وخفض البطالة بين صفوف الشباب.جاء ذلك خلال لقاء اشتية، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله؛ لبحث تعزيز جهود البنك ورفع نسبة مساهمته في فلسطين، حيث وضعه في صورة الأوضاع السياسية والمالية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وناقش الطرفان حزمة مشاريع البنك الدولي للعام المقبل، التي تخدم قطاعات متنوعة، وتنسجم مع الأولويات الوطنية واستراتيجية التنمية.واطلع اشتية من شانكار على تقارير الإنجاز في البرامج الحالية التي ينفذها البنك، وعلى رأسها برنامج تسجيل الأراضي، بالتعاون مع سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه.