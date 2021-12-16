الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال داهمت منطقة سطيح في قرية الديوك التحتا، وهدمت منزلين متجاورين قيد الانشاء، تبلغ مساحة كل منهما نحو 100 متر مربع، يعودان للمواطن حمدان العجلوني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتتعرض منطقة الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري، الهادفة إلى إفراغ أهالي المنطقة الأصليين.