أبو سيف: تسجيل التطريز الفلسطيني على لائحة "يونيسكو" إقرار بأن العالم لا يصدق الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطينية، أن إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" التطريز عنصرا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، إقرار حقيقي بملكية الشعب الفلسطيني للتطريز وكل ما يتعلق به، ويعد اصطفافا آخر من المجتمع الدولي بجانب الحق، وتأكيدا على أن دولة الاحتلال لا تملك أي حق في سرقة تراث شعبنا.وقال أبو سيف في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "يعكس هذا القرار حقيقة أن العالم لا يصدق كل ما يرتبط بهذا الاحتلال الذي لا يريد سرقة الأرض فقط بل حكاية وجودنا أيضا".وأضاف: "الثوب الفلسطيني هو معلم وهوية تراثية تعبر عن وجود الانسان الفلسطيني في مكانه وزمانه وتجدده ووحدته، فكل "قطبة" فلسطينية لها حكاية في التاريخ، ومكونات الثوب الفلسطيني ممتدة في المعتقدات الميثولوجية الدينية القديمة التي سبقت الأديان الثلاثة".ولفت أبو سيف إلى أن الثوب الفلسطيني هو لوحة تعبر عن وجود الشعب الفلسطيني، وقال: "مهما حاول اللصوص سرقة هذا الوجود الفلسطيني لن يستطيعوا ان يقنعوا أحدا أن لهم في هذه البلاد شيئا لأنهم يسعون لتهويد وسرقة كل شيء دون جدوى".