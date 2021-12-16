مصرع 4 أطفال قذفتهم الرياح في أستراليا

رام الله - دنيا الوطنتسببت رياح شديدة في مصرع 4 أطفال أثناء ممارستهم لعبة قلعة القفز، شمالي جزيرة تسمانيا الأسترالية.وذكرت صحيفة (ديلي تيليغراف) الأسترالية أن الشرطة أكدت مصرع أربعة أطفال (ولدين وبنتين) جميعهم في الصف السادس، إثر حادث غريب للعبة قلعة القفز شمالي تسمانيا.وصرحت مفوضة الشرطة، دارين هاين، بأن أربعة طلاب آخرين في حالة حرجة وآخر في حالة خطيرة، حيث وقع الحادث في يوم بدأ جميلا، حيث كان يوما ممتعا من النشاط المدرسي تحول إلى مأساة مفجعة في مدرسة ابتدائية شمالي تسمانيا.وأضافت هاين: "هذا يوم كان من المفترض أن يحتفل فيه هؤلاء الأطفال بآخر يوم لهم في المدرسة الابتدائية، بدلاً من ذلك نشعر الآن بالحزن على فقدانهم"، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريا وقد حضر الطبيب الشرعي إلى مكان الحادث بالفعل.