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عربي

وفاة لبناني أضرم النار في نفسه بسبب الأوضاع الصعبة

وفاة لبناني أضرم النار في نفسه بسبب الأوضاع الصعبة
رام الله - دنيا الوطن
توفي لبناني، الخميس، متأثرا بحروق بالغة كان قد أصيب بها بعدما سكب على جسمه مادة البنزين، وأضرم النيران بجسده، قبل يومين.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام،  فقد أقدم المواطن على ذلك "احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة"، مشيرة إلى أن  الحادثة وقعت في مدينة بعلبك بوادي البقاع اللبناني.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

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