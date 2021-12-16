الاحتلال يحول الأسيرة شروق البدن للاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنحولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسيرة شروق البدن (27 عاما) من بيت لحم، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد أن عُقدت لها، اليوم الخميس، جلسة محكمة للنظر في تثبيت الاعتقال.وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الأسيرة البدن اعتقلت للمرة الأولى عام 2019، وأمضت عاما في الاعتقال الإداري، وأُعيد اعتقالها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وأمضت 8 أشهر إداريا، وأُفرج عنها في شهر أيار/ مايو الماضي، وأُعيد اعتقالها في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتقبع في سجن "هشارون"، علما أنها أم لطفلة تبلغ من العمر (5 أعوام).يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي (32) أسيرة، ويقبعن في سجن "الدامون".وأكّد نادي الأسير أن الأسيرات يعانين ظروفا حياتية صعبة منها وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، كما تضطر الأسيرات لاستخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، عدا عن "البوسطة" التي تشكل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة اللواتي يعانين من أمراض، والأهم سياسة المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهن، وتحديدا الجريحات، اللواتي يعانين من آثار الإصابات التي تعرضن لها، وأكثر الحالات صعوبة وخطورة من بين الأسيرات إسراء جعابيص.