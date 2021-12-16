بداية الخليل: الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 6 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز اليوم الخميس حكماً بإدانة المتهم (م،أ)بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد سنداً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 6 سنوات.و جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.