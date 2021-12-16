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شؤون فلسطينية

السفير دياب اللوح ينعي محافظ غزة الأسبق محمد القدوة

السفير دياب اللوح ينعي محافظ غزة الأسبق محمد القدوة
رام الله - دنيا الوطن
نعى سفير دولة فلسطين بمصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ومستشارو وكوادر السفارة، محافظ غزة السابق، محمد سالم عرفات القدوة (أبو مجدي) ، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح الخميس في جمهورية مصر العربية، مثنيا على المناضل الراحل والذي بقي مدافعا عن فلسطين وقضيتها العادلة حتى الرمق الأخير؛ فقد كان مناضلا صلبا قدم الكثير لفلسطين وشعبها، وكان مثالا للعطاء والتضحية متمسكا بالثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية.

وتقدمت سفارة دولة فلسطين بمصر ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية بخالص العزاء والمواساة القلبية لأسرة وذوي الفقيد وكذلك لعموم الشعب الفلسطيني وآل القدوة الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومريديه وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن فقيد الشعب الفلسطيني محمد سالم عرفات القدوة ، كان قد شغل منصب أول محافظ لمحافظة غزة بين عامي 1996 و2014، كما كان رئيسًا للغرفة التجارية في قطاع غزة.

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