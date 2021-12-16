زيارة: العمل في مشروع المجمع الإيطالي يسير في مراحله المتقدمة













رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، بأن العمل في مشروع إعادة إنشاء وتأهيل المجمع الإيطالي يسير في مراحله المتقدمة ويجري بوتيرة متسارعة رغم الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة، وقلة توفر المواد والارتفاع الكبير في الأسعار، وأكد أن المشروع سيظهر بشكل أفضل من السابق.وقال زيار: "إن الوزارة لا تتوانى عن تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لاستمرار العمل في المشروع دون أي معوقات، وأضاف بأن التوجيهات مستمرة للطاقم الفني المشرف على المشروع، والذي يتابع أولًا بأول الإجراءات الفنية ومراحل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه تم توظيف خبراء استشاريين للاستعانة بهم في التغلب على الكثير من المسائل الفنية والإنشائية التي قد تظهر خلال عملية التنفيذ، وصولًا لتجويد الأداء في مراحل المشروع وفقًا للأصول الهندسية والفنية المعتمدة".وأشاد بجهود طواقم الوزارة العاملة في المشروع والخبراء المستشارين على إنجاز المهام الموكلة إليهم والعمل مع المقاول بروح الفريق وتحت مبدأ الشراكة، كما توجه بالشكر للطاقم الفني للقنصلية الإيطالية على تعاونهم المستمر، وحرص الجميع على إنجاح مشاريع المنحة الإيطالية المنفذة في قطاع غزة.