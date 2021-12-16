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شؤون فلسطينية

بلدية الاحتلال تخطر بهدم قبة مسجد في بيت صفافا جنوب شرق القدس

بلدية الاحتلال تخطر بهدم قبة مسجد في بيت صفافا جنوب شرق القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بهدم قبّة مسجد الرحمن في قرية بيت صفافا، جنوب شرق القدس، الذي رُمّم مؤخراً.

وقال محمد عليان مختار بيت صفافا في بيان صحفي: "المسجد المستهدف بتهديدات بلدية الاحتلال والمستوطنين واحد من أربعة مساجد في بيت صفافا قائم في شارع التوحيد في البلدة، عمره أكبر من عمر دولة إسرائيل، وقامت لجنة المساجد بترميمه خلال العام المنصرم، ووصلنا تهديد شفهي من بلدية الاحتلال ومن خلال خبر أذاعته القناة العبرية الثانية عشرة بهدمِ القبة الذهبية للمسجد لمجرد أنها لم ترق للمستوطنين بعد تقديمهم شكاوى بذلك ومطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عن ترميم المسجد".

وأضاف عليان: "سيناريو جديد ومزلزل من البلدية الاحتلال لأهالي قريتنا المحاصرة، ففي الأمس بدأوا ببناء مستوطنة طباليا ومن ثم الإعلان عن إقامة مستوطنة (تل اللوز) في الظهرة، واليوم التحريض والتهديد بهدم القبة الذهبية الجديدة لبيت من بيوت الله (مسجد الرحمن) ومحاسبة المسؤولين عن ترميمها.

وتابع: "وعليه ليس أمامنا إلا الدفاع عن مساجدنا وأرضنا وبيوتنا التي باتت مهددة من سياسة العنصرية المفرطة أما هذا الإجرام الجائر والقاسي والمرفوض من قبل كل الشرفاء في قريتنا ولا بد لنا كأهالي وبلد التحرك بكل الامكانيات لردع الأذى لا قدر الله".

وتقع قرية بيت صفافا على مسافة ستة كم جنوب شرق القدس المحتلة، تحيطها المستوطنات من جميع الجهات، استولت سلطات الاحتلال على مئات الدونمات من أراضيها لصالح شق شوارع استيطانية، تقطع أوصالها، وتعزلها عن محيطها، ما جعل سكانها يعيشون بأشبه ما يكون بـ"سجن كبير".

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