فلسطين: حالة وفاة و349 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مي الكيلة

وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل





وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 50، الخليل 57، رام الله والبيرة 61، ضواحي القدس 5، جنين 15، نابلس 20، طوباس 2، طولكرم 1، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 135".



قالت الكيلة: "إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي بيت لحم 35، الخليل 72، رام الله والبيرة 28، ضواحي القدس 0، جنين 16، نابلس 9، طوباس 4، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 145".



وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة في نابلس نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 100 مريض، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنتحالة وفاة و349 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة.