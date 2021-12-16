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عربي

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة صقيع تُجمد الأشياء

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة صقيع تُجمد الأشياء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، مساء أمس الثلاثاء، حقيقة تعرض مصر لموجة شديدة من الانخفاضات في درجات الحرارة، والوصول إلى درجة التجمد.

وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية (إكسترا نيوز)، أن منخفض جوي سيضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة ولكن في المعدلات الطبيعية، إلى أن تصل درجات الحرارة إلى 16 درجة نهارًا.

وقال: "إن درجات الحرارة قد تصل إلى 10 درجات ليلًا، ونفى تعرض البلاد لموجة صقيع تؤدي إلى تجمد الأشياء، وهناك فرصًا لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية منذ يومين ومستمرة يومي الخميس والجمعة، ومن الممكن أن تقل فرص سقوط الأمطار يومي السبت والأحد، وتعود مجددًا يوم الإثنين".

وأكد شاهين أن مثل هذه التقلبات في مثل هذا التوقيت من العام شيئًا طبيعيًا، ونصح المواطنين بالمحافظة على الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة؛ لأن من الوارد حدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.

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