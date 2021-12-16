الاحتلال يستولي على جرار زراعي و (باجر) في مسافر يطا

فؤاد العمور

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على جرار زراعي و(باجر) أثناء العمل على استصلاح أراضٍ للمواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.قالمنسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل: "إن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن عايش عوض، و(باجر) للمواطن جبرين العدرة، اثناء قيامهما باستصلاح وحراثة أرض لعائلة عوض بتجمع قووص بالقرب من شعب البطم بمسافر يطا"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية .وأضاف: "أن الاحتلال الاسرائيلي يرفع من وتيرة اعتداءاته واستهدافه للمزارعين ومنعهم من حراثة اراضيهم في هذا الوقت من العام، لإضاعة الفرصة عليهم ومنعهم من زراعة اراضيهم واللحاق بالموسم الشتوي".