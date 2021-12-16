إصابة فتييْن خلال مواجهات شمال الخليل ورشق مركبات مستوطنين القدس



وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة في الأسابيع الأخيرة، تزامنًا مع عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ينفذها الثائرون الفلسطينيون، بحسب معطيات إسرائيلية.



وشهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس

المحتلتين، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراح مختلفة.







رام الله - دنيا الوطنأصيب فتيان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الخميس في شمال الخليل، تزامنا مع رشق ثوار فلسطينيين مركبات مستوطنين بالحجارة في القدس المحتلة.وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل، ما أسفر عن إصابة فتيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وفي الساعات الأولى من اليوم الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين وفتشت عدة منازل في بلدة يطا، جنوب الخليل.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل، عرف من أصحابها: محمود شحادة مخامرة، والاسير المحرر محمود جبريل مخامرة.من جانب آخر، ألحق شبان فلسطينيون أضرارًا بمركبات مستوطنين جراء رشقها بالحجارة في أثناء سيرها، صباح اليوم، قرب مستوطنة "بسغات زئيف" في القدس المحتلة.وأفاد موقع 0404 العبري، أن فلسطينيين ألقوا الحجارة على مركبات المستوطنين من دون أن تقع إصابات في صفوفركابها.