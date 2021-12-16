وزير النقل الأردني: التبادل التجاري مصلحة مشتركة مع فلسطين وماضون في تطويره

وجيه عزايزة

رام الله - دنيا الوطنقالوزير النقل الأردني، اليوم الخميس، إن التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين يعد مصلحة مشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحسين أوضاعه الاقتصادية تعد مصلحة أردنية عليا.وأضاف عزايزة في حديث لتلفزيون (فلسطين): "أن زيارة الوفد الوزاري الأردني إلى فلسطين مؤخراً جاءت لتحقيق الرؤية الساعية إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين"، مؤكداً أهميتها كونها تحمل بعداً سياسياً هاماً، يعكس الاهتمام الكبير من الأردن وشعبها بدعم صمود أهلنا في الأراضي الفلسطينية، وتحقيق الانجاز الوطني وهو إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.وتابع: "إننا لا ننظر بالرضي عن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين الذي لا يزال يحمل أرقاما متواضعة علما أن السوق الفلسطينية تستطيع استيعاب أكثر بكثير من البضائع الأردنية أو البضائع القادمة عن طريق الأردن، وعليه فأننا معنيون، بزيادة هذا الرقم ليشكل نقلة نوعية، مشيرا إلى سعي الجانبين إلى الوصول إلى رقم المليار في حجم التبادل بين الجانبين".وأشار الى أنه تم التوقيع على تسع مذكرات تفاهم، تشمل قطاعات متعددة، مؤكداً أن المواطن سيلمس أثر هذه الاتفاقيات بشكل مباشر خلال وقت قريب.