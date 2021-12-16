وزير التربية يطلع على سير عمل برنامج "تبني المدارس"



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المديرين العامين للتربية والتعليم؛ بحضور وزير الزراعة م. رياض العطاري، وعدد من المديرين العامين في الوزارة ومنسقي البرنامج في المديريات.



وفي هذا السياق، أكد الوزير عورتاني أهمية مأسسة هذا البرنامج وتعزيز مرتكزاته في تدعيم بنية المدارس وتطويرها بشكل شمولي ومتكامل، مشدداً على ضرورة ترتيب الأولويات في التبني مع مراعاة احتياجات كل مدرسة، مثمناً جهود المجتمع المحلي وكافة المساهمين في دعم هذا البرنامج الوطني.



بدوره، أشاد العطاري بالجهود المبذولة من قبل الوزارة وقيادتها لتطوير التعليم في كافة المجالات، مُعلناً تبني 7 مدارس في بلدة عرابة بمحافظة جنين، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار مع المجتمع المحلي لتحقيق غايات هذا البرنامج.



وخلال اللقاء قدمت كل مديرية تقريرها حول الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة؛ من حيث أعداد المدارس المتبناة، ومساهمات المجتمع المحلي في البرنامج، ومناقشة الخطوات المستقبلية.



يشار إلى أن هذا البرنامج النوعي تم إطلاقه مؤخرا في إطار اعتماد مجلس الوزراء له ويستهدف تعزيز التمويل الوطني للتعليم، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلبة؛ حيث تم تبني ما يزيد عن 800 مدرسة لتغطية احتياجاتها التطويرية.







رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاتي، على سير تنفيذ برنامج تبني المدارس في مديريات التربية والتعليم، والجهود المبذولة لتوسيع دائرة المشاركين والمساهمين فيه.