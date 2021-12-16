عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم مجموعة من مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ووفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت أعين شرطة الاحتلال، التي تولت حراسة وحماية المقتحمين.ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.