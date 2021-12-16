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شؤون فلسطينية

قاسم: مناورات (القسام) تأكيداً لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز في مختلف المستويات

قاسم: مناورات (القسام) تأكيداً لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز في مختلف المستويات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم ، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن تنفيذ كتائب القسام لمناورة عسكرية كبيرة على امتداد قطاع غزة، هو تأكيد لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز الذي تقوم به الكتائب على مختلف المستويات، والتي هي بمنزلة معركة كبيرة وممتدة لتجهيز الكتائب للاستمرار بمشوار التحرير والعودة

وأضاف قاسم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذه المناورة بهذا التوقيت، هي تأكيد على أن كل إجراءات الاحتلال على الحدود ومناوراته وإقامة الجدار، لا يمكن أن تمنع العقل القسامي من إبداع الوسائل والأساليب والطرق التي تستطيع أن تتجاوز كل هذه المسائل".

وفي وقت سابق من أمس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن انطلاق مناورات "درع-القدس" في قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: "إن هذه المناورات تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة، وتأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية".

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