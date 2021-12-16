شاهد: الأسير الرجوب يعاني من ظروف صحية صعبة بعد الإفراج عنه

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رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل نحو أسبوع، عن الأسير نبيل الرجوب من قرية الكوم جنوب الخليل، وألقت به على الأرض عند حاجز الظاهرية، وهو في حالة نفسية وصحية صعبة جداً، وتم نقله فوراً إلى مستشفى الخليل الحكومي.ويحملالرجوب شهادة الماجستير، وقضى ثمانية أشهر في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وتم وضعه بالعزل الانفرادي لمدة عشرة أيام قبل الإفراج عنه، ومنع الاحتلال محاميه من زيارته، ما تسبب له بحالة نفسية صعبة أدت إلى إصابته بانهيار عصبي.