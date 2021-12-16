الاحتلال يستولي على 11 دونماً من أراضي شوفة في طولكرم

مراد دروبي

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالاستيلاء على نحو 11 دونماً من أراضي قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.وأوضحأمين سر حركة (فتح) في شوفة، أن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوضع اليد على (10.638 دونم)، من أراضي القرية الواقعة في خلة الميلة، والعرقوب، وعمارة أبو الأقرع، وحوض فيسكالي رقم 2، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال دروبي: "إن هذه الإخطارات هي استمرار لعمليات الاستيلاء المتواصلة على أراضي القرية لصالح توسيع مستوطنة (أفني حيفتس)، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا، لصالح توسيع المستوطنة المذكورة".وكانت سلطات الاحتلال استولت في يوليو/ تموز من العام الماضي على ثلاثة دونمات ونصف من موقع (البرة) في القرية، فيما أعلنت عام 2019 عن مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم (ت/158)، والمتضمن إقامة منطقة صناعية استيطانية على ما مساحته (788) دونما من أراضي قريتي جبارة وشوفة.