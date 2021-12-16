وكيل وزارة الاتصالات يعلن عن جائزة "أفضل فكرة شبابية داعمة للتحول الرقمي الحكومي"



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات اكسبوتك 2021، موضحا ان إطلاق الجائزة يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وإشراك الشباب في تطوير العمل الحكومي وتعزيز ثقافة الابتكار والابداع من خلال تبني الأفكار الفائزة لتكون مشاريع حقيقية حكومية تساهم في عملية التحول الرقمي.



وأكد م. مدوخ أن هذه الجائزة تأتي للارتقاء بمشروع التحوّل الرقمي الذكي على المستوى الوطني بما يدعم التوجهات الحديثة للحكومة، من أجل دعم وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لابتكار أفكار تدعم التحول الرقمي الحكومي، وتحقيق المشاركة الشبابية الفاعلة في تطوير العمل الحكومي والمشاركة في التحول الرقمي.



بدوره اوضح د. محمد العبسي رئيس لجنة الجائزة أن الجائزة تهتم بدمج التقنيات الرقمية لتسهيل العمل الحكومي التكاملي في جميع مجالات المجتمع، وكيفية استخدام التكنولوجيا في تجويد تقديم الخدمة الحكومية للمواطن، وكيفية استخدام التقنيات الناشئة في العمل الحكومي، وتقديم مقترحات لتحسين تفاعل المواطنين مع

الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإثراء المحتوى الرقمي الفلسطيني وانعكاسه على الأداء الحكومي.





رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ عن انطلاق جائزة أفضل فكرة شبابية ابتكارية داعمة للتحول الرقمي في العمل الحكومي.