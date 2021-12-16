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دولي

الكشف عن ثغرة أمنية خطيرة في حراسة نتنياهو وبينيت

الكشف عن ثغرة أمنية خطيرة في حراسة نتنياهو وبينيت
رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت والسابق بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، النقاب عن وجود ثغرة أمنية صفت بالخطيرة، ضمن طواقم الحراسة الأمنية لرئيس الوزراء السابق والحالي. 

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن ضابطاً من وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد فضح تحركات رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت والسابق بنيامين نتنياهو خلال مرافقتهما. 

وكان الضابط يشارك تحركاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي أثناء ممارسته للرياضة، مشيرةً إلى أنه حتى خلال المهام الرسمية أو الزيارات السرية التي يقوم بها رؤساء الوزراء الإسرائيليين المذكورين، كان يتركهم في بعض الفترات داخل الفنادق ويتوجه لممارسة الرياضة. 

وأوضحت الصحيفة أن بعض الزيارات التي قام بها بينيت ونتنياهو كانت سرية ولا يعلم بها الجمهور الإسرائيلي، ولكن تحركات الضابط كشفت عن مكانهم.

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