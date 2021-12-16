الكويت: بدء تسجيل النساء للالتحاق بالجيش لأول مرة في تاريخها

حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون



ومن بين الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في النساء اللاتي يمكنهن الالتحاق بالجيش الكويتي أن تكون حاملة الجنسية الكويتية، وأن تكون أتمت من العمر 18 عاما ولم تتجاوز 26 سنة، ولائقة صحياً ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية.



ومن بين الشروط الواجب توافرها ألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها.



ويشترط في النساء المتقدمات أن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بالكويت، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة.





وكان وزير الدفاع الكويتي، حمد العلي، قد أصدر في أكتوبر الماضي قراراً يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الكويتي، مساء أمس الأربعاء، بدء تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بالجيش لأول مرة منذ تأسيس الكويت، وذلك لوقال بيان رئاسة الأركان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون".وأضاف البيان: "أن على الراغبات بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع الخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من تاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري وحتى 2 كانون الثاني/ يناير 2022".