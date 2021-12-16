حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم ثلاثة أسرى محررين.وقال مكتب إعلام الأسرى: "إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من الخليل، وهم: باسل فراح، وعزمي عزام الدويك، ووجيه عطا الرجبي".وأضاف المكتب: "أن القوات اعتقلت الأسيرين المحررين عناد محمد أبو الخير، ووسيم أحمد سليم زيود من جنين، وعامر الرومي من أريحا، والمحرر محمد زاهر قط من بلدة مادما جنوب نابلس، والمواطن يزن زيد ديرية من بيت فجار جنوب بيت لحم.