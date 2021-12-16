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شهيد في عدوان إسرائيلي على سوريا

شهيد في عدوان إسرائيلي على سوريا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد جندي سوري، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، جراء عدوان إسرائيلي برشقات صاروخية استهدفت بعض النقاط العسكرية للنظام بالمنطقة الجنوبية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، مشيرةً إلى وقوع خسائر مادية.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

ويأتي القصف الإسرائيلي الجديد بعد تسعة أيام من إعلان النظام السوري عن هجمات جوية إسرائيلية استهدفت مرفأ مدينة اللاذقية غربي البلاد، مما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المرفأ خلفت أضرارا مادية، ولم ترد معلومات بعد عن وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة (سانا) حينها أن القصف أدّى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية" من دون وقوع خسائر بشرية، كما نقلت عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تصدت للقصف الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل هجمات من حين إلى آخر على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، ففي 24 تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي قُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين في قصف إسرائيلي.

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