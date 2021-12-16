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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعقد غدا جلسة المحاكمة الـ11 للأسير أنس حمارشة

الاحتلال يعقد غدا جلسة المحاكمة الـ11 للأسير أنس حمارشة
رام الله - دنيا الوطن
قالت عائلة الأسير الشاب أنس عدنان حمارشة من بلدة يعبد جنوب جنين: "إن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم ستعقد غداً جلسة المحاكمة الـ11 لابنها المعتقل منذ 50 يوماً".

و أشارت الصحفية ليلى حمارشة شقيقة الأسير أنس إلى أن المحامي أبلغ العائلة بأن ابنها ليس بالتحقيق، و عائلتها ليس لديها معلومات عن مكان اعتقال أنس.

بدوره قال والد الأسير أنس حمارشة: "بعد أن تم إبلاغنا أن أنس تم إعادته للتحقيق في مركز الجلمة، إلا أن مركز الجلمة أبلغ المحامي أنه غير موجود لديه".

وأعرب حمارشة عن قلقه من نقل نجله أنس وإخفائه لأمر تجهله العائلة والمحامي.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أنس من منزله في بلدة يعبد يوم 25 أكتوبر تشرين الأول الماضي، بعد أن اعتدوا على عائلته، وهددوا والدته بإطلاق النار إذا حاولت الاقتراب، وبعد أن عاثوا فسادا في محتويات المنزل.

وتعرض أنس لحظة اعتقاله للاعتداء والضرب من قبل جنود الاحتلال الذين نفذوا عمليات تفتيش في منزل والده بشكل
همجي.

ونقل حمارشة بعد اعتقاله إلى مركز تحقيق الجلمة، ليخضع لجلسات تحقيق قاسية من قبل ضابط في مخابرات الاحتلال
الإسرائيلي.

وليس هذا الاعتقال الأول للشاب أنس، إذ عرف سجون الاحتلال وهو طفل لم يبلغ السن القانوني بعد.

وأفرجت عنه سلطات الاحتلال في سبتمبر 2019، بعد أن أمضى 23 شهرا في سجونها، حيث اعتقلته بتاريخ 8 أكتوبر 2017، وكان حينها لا يتجاوز 17 عاما.

 والأسير أنس هو نجل القيادي والأسير المحرر الشيخ عدنان حمارشة والذي بات مقعدا نتيجة اعتقالاته السابقة وتعرضه للتعذيب الشديد.

و المحرر عدنان حمارشة(51عاماً) اعتقل عدة مرات وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 14 عاماً أغلبها في الاعتقال الإداري، رغم ظروفه الصحية السيئة حيث أنه لا يقوى على الوقوف على قدميه دون مساعدة أحد.

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