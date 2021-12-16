محكمة جرائم الفساد تصدر حكما بالحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة طلب وقبول الرشوة



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مراد حمدان وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.



وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة المالية 200 دينار أردني، وإلزام المدان عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بدفع نفقات محاكمة قدرها 300 دينار أردني.