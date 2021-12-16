الحية: الاحتلال لا يوجد عنده أي جدية في تحريك ملف الأسرى



وقال الحية في حوار مع فضائية (الأقصى) في ذكرى انطلاقة حماس ال34: "إن حماس لم تكن رقما من الأرقام، بل كان لها عنوان واستراتيجية واضحة، وكانت انعطافة جديدة في تاريخ شعبنا"، مقدماً الشكر لمن احتضنوا فلسطين والقدس والأقصى، مردفا أننا نعاهدهم بأن نبقى أوفياء لهم ولفلسطين حتى التحرير والعودة والانتصار.



وفي سياق آخر، حمل الحية الاحتلال نتائج عبثه في القدس والأقصى وما حولهما، مؤكداً أن أي مساس بهما سيعيد سيف القدس ليقطع يد المحتلين.



وأشار الحية إلى أن الاحتلال لا يوجد عنده أي جدية في تحريك ملف الأسرى، مؤكدا أن الجهد سيتواصل لتحرير أسرانا بكل السبل.



وأكد أن التطبيع مع الاحتلال طعنة مسمومة في خاصرة القدس، وفي ظهر القضية الفلسطينية ومقاومة شعبنا.



وذكر: "أن الاحتلال والسلطة يشنان حملة مسعورة بأشكال عديدة لاعتقال أبناء شعبنا، من حركة حماس ومن غيرها".



وأضاف: "أن السلطة تنصلت من الوحدة الوطنية، وتذهب إلى انتخابات مجالس محلية، والأصل أن تنخرط في مسيرة شعبنا"، مشدداً على ضرورة العودة إلى الوحدة الوطنية لوقف حالة الانهيار الوطني والتراجع الخطير، فالقدس تهود، والاستيطان يأكل الضفة، وشعبنا لن يستسلم.



وطالب الحية بتضييق الخناق على الاحتلال، ومقاطعة بضائعه وشركاته وشخصياته، وملاحقته قانونيا، مؤكدا أن مَن يصنف حماس بالإرهاب فقد استجاب لمطلب العدو الصهيوني.





رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية أن كل محاولات ثني الحركة عن مشروعها باءت بالفشل، وكانت تخرج من كل مرحلة أقوى عوداً، بل أصبحت عصية على الانكسار والتراجع رغم كل محاولات الكيد والتضييق.