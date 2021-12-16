بداية رام الله: السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (ن،ز) بتهمة الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رحمة هديب وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.