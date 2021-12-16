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شؤون فلسطينية

الطقس: تتأثر البلاد بمنخفض جوي يومي الجمعة والسبت

الطقس: تتأثر البلاد بمنخفض جوي يومي الجمعة والسبت
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً وبارداً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة وتكون الفرصة مهياة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة ألشمالية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى  متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلا ًخاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات ألحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والسبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الجمعة و السبت من خطر تشكل السيول في  بعض الأودية والمناطق المنخفضة والتزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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