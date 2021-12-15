دولي

تحذير أوروبي: التطعيم وحده ليس كافياً لمواجهة (أوميكرون)

تحذير أوروبي: التطعيم وحده ليس كافياً لمواجهة (أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية، الأربعاء، من أن "التطعيم وحده لن يكون كافيا"، لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، داعية إلى "اتخاذ إجراء صارم بشكل عاجل"، لمواجهة التفشي السريع للمتحور.

وقالت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أندريا أمون: "في الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير المتحور (أوميكرون)، حيث لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كما رفعت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي تقييمها لمخاطر المتحور الجديد على الصحة العامة إلى "عالية جدا"، وأوصت بسلسلة من التدابير، من بينها العودة إلى العمل عن بعد، وزيادة مستوى الحذر خلال التنقلات والاحتفالات بمناسبة أعياد نهاية العام.

ورأت أنه من "المحتمل جدا" أن يؤدي المتحور الجديد إلى "دخول المستشفى ووفيات بنسب أعلى من تلك التي تم توقعها بالفعل في التقديرات السابقة المتعلقة بالمتحورة دلتا، السائدة حتى الآن".

وجدد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها دعوته إلى "إعادة فرض عاجل وتعزيز للتدابير غير الصيدلانية" ضد كوفيد-19، وهو مصطلح يغطي القيود بشكل عام، لتخفيف العبء على النظام الصحي.

وأضافت الوكالة التي تغطي 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا: "هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتقال العدوى وتخفيف العبء الذي يثقل كاهل النظام الصحي، وحماية الفئات الأكثر ضعفا في الأشهر المقبلة".

ورجحت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون يتفشى بوتيرة غير مسبوقة "في معظم الدول"، داعية إياها إلى استعمال "كافة سبل مكافحة كوفيد-19 لتجنب إغراق المستشفيات بالمرضى".

وأكد المركز الأوروبي أن "الأولوية" تكمن في وضع الكمامة والعمل عن بعد وتجنب الازدحام في الأماكن ووسائل النقل العام، والبقاء في المنزل عند المرض، والتهوية والحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة.

إلى جانب تتبع الإصابات المحتملة أو المؤكدة بأوميكرون، مع اعتبار الاختبار "أداة مهمة" حتى عندما يتم تطعيم الأشخاص، علاوة على عزل المصابين بالفيروس.

أخبار ذات صلة

مسؤول أمريكي يوجه تهديداً &#34;صريحاً&#34; لإيران.. ماذا قال؟

مسؤول أمريكي يوجه تهديداً "صريحاً" لإيران.. ماذا قال؟

مستخدمو (فيسبوك) حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع

مستخدمو (فيسبوك) حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع

هونغ كونغ.. حريق ضخم في مركز تجاري يحاصر 300 شخص ويصيب آخرين

هونغ كونغ.. حريق ضخم في مركز تجاري يحاصر 300 شخص ويصيب آخرين

الرئيس الروسي يعلن نيته حضور حفل افتتاح أولمبياد بكين

الرئيس الروسي يعلن نيته حضور حفل افتتاح أولمبياد بكين

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية التركية

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية التركية

الإمارات تُعلق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات &#34;إف-35&#34;

الإمارات تُعلق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات "إف-35"

&#34;الصحة العالمية&#34;: 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان

"الصحة العالمية": 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان

فرنسا: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني يقترب من &#34;نهاية الطريق&#34;

فرنسا: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني يقترب من "نهاية الطريق"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المواصلات تحدد أوقات الدوام لوسائل النقل السرفيس الداخلي والخارجي والحافلات

المواصلات تحدد أوقات الدوام لوسائل النقل السرفيس الداخلي والخارجي والحافلات

أبو سيف: الإعلان عن تسجيل فن التطريز الفلسطيني ضمن قائمة التراث العالمي

أبو سيف: الإعلان عن تسجيل فن التطريز الفلسطيني ضمن قائمة التراث العالمي

(واللا): مطالب إسرائيلية باستغلال الهدوء لإنجاز صفقة تبادل مع حماس

(واللا): مطالب إسرائيلية باستغلال الهدوء لإنجاز صفقة تبادل مع حماس

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 20 يناير المقبل

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 20 يناير المقبل

محكمة سالم العسكرية تحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

محكمة سالم العسكرية تحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولي على جرار زراعي في مسافر يطا

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولي على جرار زراعي في مسافر يطا

لجنة &#34;العمل الحكومي&#34; تتخذ قرارًا بشأن متأخرات موظفي غزة

لجنة "العمل الحكومي" تتخذ قرارًا بشأن متأخرات موظفي غزة

رام الله: الحكم على مدان 15 عامًا وغرامة مالية بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله: الحكم على مدان 15 عامًا وغرامة مالية بتهمة الاتجار بالمخدرات

منوعات

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

بطريقة رومانسية.. باسل خياط يرقص مع زوجته احتفالاً بيوم ميلادها

بطريقة رومانسية.. باسل خياط يرقص مع زوجته احتفالاً بيوم ميلادها

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد الفنانة المصرية مها أحمد.. لسبب صادم

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد الفنانة المصرية مها أحمد.. لسبب صادم

بعدما وصفه بـ&#34;الأسود&#34;.. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

بعدما وصفه بـ"الأسود".. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

عربي

المغرب يسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

المغرب يسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

رئيس الوزراء الأردني: ما وقعناه مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقاً

رئيس الوزراء الأردني: ما وقعناه مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقاً

فلسطين تهنئ السعودية بنجاح قمة &#34;مجلس التعاون الخليجي&#34; وترحب بمخرجاتها

فلسطين تهنئ السعودية بنجاح قمة "مجلس التعاون الخليجي" وترحب بمخرجاتها

الجيش الأردني ينفي أنباء إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب الحدود

الجيش الأردني ينفي أنباء إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب الحدود