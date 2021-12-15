التحالف العربي يعلن تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها السعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها بالمملكة.وقال التحالف في بيان: "إن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد أن جماعة الحوثي أطلقت عملية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقا.وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي السعودية، أطلقتها جماعة الحوثي.