عربي

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها بالمملكة.

وقال التحالف في بيان: "إن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد أن جماعة الحوثي أطلقت عملية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي السعودية، أطلقتها جماعة الحوثي.

أخبار ذات صلة

المغرب يسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

المغرب يسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

رئيس الوزراء الأردني: ما وقعناه مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقاً

رئيس الوزراء الأردني: ما وقعناه مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقاً

فلسطين تهنئ السعودية بنجاح قمة &#34;مجلس التعاون الخليجي&#34; وترحب بمخرجاتها

فلسطين تهنئ السعودية بنجاح قمة "مجلس التعاون الخليجي" وترحب بمخرجاتها

الجيش الأردني ينفي أنباء إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب الحدود

الجيش الأردني ينفي أنباء إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب الحدود

الاتحاد العام التونسي: الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%

الاتحاد العام التونسي: الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين بالقطاع العام 10%

المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم

المغرب تحذر من انتكاسة وبائية وتدعو المواطنين للإقبال على التطعيم

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

مصر: تسجيل 51 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 51 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إدارة سجن (عوفر) تفرض عقوبات على 12 أسيرًا

إدارة سجن (عوفر) تفرض عقوبات على 12 أسيرًا

المواصلات تحدد أوقات الدوام لوسائل النقل السرفيس الداخلي والخارجي والحافلات

المواصلات تحدد أوقات الدوام لوسائل النقل السرفيس الداخلي والخارجي والحافلات

أبو سيف: الإعلان عن تسجيل فن التطريز الفلسطيني ضمن قائمة التراث العالمي

أبو سيف: الإعلان عن تسجيل فن التطريز الفلسطيني ضمن قائمة التراث العالمي

(واللا): مطالب إسرائيلية باستغلال الهدوء لإنجاز صفقة تبادل مع حماس

(واللا): مطالب إسرائيلية باستغلال الهدوء لإنجاز صفقة تبادل مع حماس

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 20 يناير المقبل

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 20 يناير المقبل

محكمة سالم العسكرية تحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

محكمة سالم العسكرية تحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولي على جرار زراعي في مسافر يطا

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولي على جرار زراعي في مسافر يطا

لجنة &#34;العمل الحكومي&#34; تتخذ قرارًا بشأن متأخرات موظفي غزة

لجنة "العمل الحكومي" تتخذ قرارًا بشأن متأخرات موظفي غزة

منوعات

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

بطريقة رومانسية.. باسل خياط يرقص مع زوجته احتفالاً بيوم ميلادها

بطريقة رومانسية.. باسل خياط يرقص مع زوجته احتفالاً بيوم ميلادها

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد الفنانة المصرية مها أحمد.. لسبب صادم

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد الفنانة المصرية مها أحمد.. لسبب صادم

بعدما وصفه بـ&#34;الأسود&#34;.. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

بعدما وصفه بـ"الأسود".. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

عربي

المغرب يسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

المغرب يسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

رئيس الوزراء الأردني: ما وقعناه مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقاً

رئيس الوزراء الأردني: ما وقعناه مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقاً

فلسطين تهنئ السعودية بنجاح قمة &#34;مجلس التعاون الخليجي&#34; وترحب بمخرجاتها

فلسطين تهنئ السعودية بنجاح قمة "مجلس التعاون الخليجي" وترحب بمخرجاتها

الجيش الأردني ينفي أنباء إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب الحدود

الجيش الأردني ينفي أنباء إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب الحدود