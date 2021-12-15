شؤون فلسطينية

الفتياني: الدورة التاسعة للمجلس الثوري ستعقد الأسبوع الأول من الشهر المقبل

الفتياني: الدورة التاسعة للمجلس الثوري ستعقد الأسبوع الأول من الشهر المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن الدورة التاسعة للمجلس الثوري للحركة ستعقد في الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل لبحث عديد القضايا السياسية والداخلية.

وأوضح الفتياني، أن هذه الدورة تأتي في ظروف استثنائية، وسيكون على جدول أعمالها الوضع السياسي والموقف السياسي بعد خطاب الرئيس في الأمم المتحدة الذي أصبح يشكل خارطة طريق للموقف والعمل السياسي الفلسطيني للمرحلة المقبلة، وسيتم مناقشة ومراجعة قرارات المجلس الثوري وآليات التنفيذ التي اعتمدت، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبين انه سيتم تناول الموضوع الوطني والاستعدادات لدورة المجلس المركزي القادمة، التي تبحث الموقف الوطني وما هو ممكن اتخاذه من قرارات، إضافة الى الحوار الوطني، وضرورة ذهاب فصائل منظمة التحرير برسالة وموقف موحدين.

كما يتضمن جدول اعمال هذه الدورة، بحث العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وشكلها في ظل تعنتها واجراءاتها على الأرض.

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