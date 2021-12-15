مباشر | المؤتمر الدولي السابع عشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إكسبوتك 2021

شؤون فلسطينية

(هآرتس): معطيات جديدة حول تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين

(هآرتس): معطيات جديدة حول تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن معطيات صادرة عن جهاز الأمن الإسرائيلي ومنظمات حقوقية، أظهرت اتساع اعتداءات جماعات المستوطنين  ضد المصالح الفلسطينية.

ووفقا لمعطيات جهاز الأمن، فإنه في العام الحالي تم توثيق 135 اعتداء ألقى فيه مستوطنون الحجارة باتجاه فلسطينيين، بينما كان عدد هذه الاعتداءات 90 في العام 2019. كما تم توثيق 250 اعتداء آخر في العام الحالي مقابل 100 في العام 2019.

وأشارت المعطيات إلى تزايد عنف المستوطنين ضد قوات الأمن الإسرائيلية، من 50 اعتداء في العام 2019 إلى 60 في السنة الأخيرة.

ووفقا لمنظمة (ييش دين) الحقوقية، فإنه تم توثيق 540 اعتداء للمستوطنين ضد فلسطينيين، في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن الفلسطينيين قدموا 238 شكوى حيالها فقط إلى الشرطة الإسرائيلية بمساعدة "ييش دين"، وجرى تقديم 12 لائحة اتهام فقط ضد مستوطنين في هذه الشكاوي.

أخبار ذات صلة

الخارجية: ننفي أي قرارات تتعلق بابتعاث لموظفي الوزارة

الخارجية: ننفي أي قرارات تتعلق بابتعاث لموظفي الوزارة

الكسواني ينفي نجاح مستوطنين في اقتحام الأقصى متنكرين

الكسواني ينفي نجاح مستوطنين في اقتحام الأقصى متنكرين

إدارة سجن (عوفر) تفرض عقوبات على 12 أسيرًا

إدارة سجن (عوفر) تفرض عقوبات على 12 أسيرًا

المواصلات تحدد أوقات الدوام لوسائل النقل السرفيس الداخلي والخارجي والحافلات

المواصلات تحدد أوقات الدوام لوسائل النقل السرفيس الداخلي والخارجي والحافلات

أبو سيف: الإعلان عن تسجيل فن التطريز الفلسطيني ضمن قائمة التراث العالمي

أبو سيف: الإعلان عن تسجيل فن التطريز الفلسطيني ضمن قائمة التراث العالمي

(واللا): مطالب إسرائيلية باستغلال الهدوء لإنجاز صفقة تبادل مع حماس

(واللا): مطالب إسرائيلية باستغلال الهدوء لإنجاز صفقة تبادل مع حماس

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 20 يناير المقبل

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 20 يناير المقبل

محكمة سالم العسكرية تحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

محكمة سالم العسكرية تحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة سالم العسكرية تحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

محكمة سالم العسكرية تحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولي على جرار زراعي في مسافر يطا

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولي على جرار زراعي في مسافر يطا

رام الله: الحكم على مدان 15 عامًا وغرامة مالية بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله: الحكم على مدان 15 عامًا وغرامة مالية بتهمة الاتجار بالمخدرات

&#34;عقب أحداث البرج الشمالي&#34;.. مشعل يصل لبنان على رأس وفد قيادي من حماس

"عقب أحداث البرج الشمالي".. مشعل يصل لبنان على رأس وفد قيادي من حماس

الخارجية: حكومة بينت تستعرض وجهها العنصري يوميا ضد الفلسطينيين

الخارجية: حكومة بينت تستعرض وجهها العنصري يوميا ضد الفلسطينيين

موظفو مستشفى النجاح يطالبون الحكومة بتسديد مستحقات المستشفى

موظفو مستشفى النجاح يطالبون الحكومة بتسديد مستحقات المستشفى

إشتية يترأس الاجتماع الـ23 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية

إشتية يترأس الاجتماع الـ23 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية

الحايك يعزي الأردن والملك عبد الله الثاني بوفاة الطراونة

الحايك يعزي الأردن والملك عبد الله الثاني بوفاة الطراونة

منوعات

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

شيرين عبد الوهاب تطرح الأغنية الأولى بعد انفصالها.. والجمهور يشيد بإحساسها

بطريقة رومانسية.. باسل خياط يرقص مع زوجته احتفالاً بيوم ميلادها

بطريقة رومانسية.. باسل خياط يرقص مع زوجته احتفالاً بيوم ميلادها

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد الفنانة المصرية مها أحمد.. لسبب صادم

محامي مصري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد الفنانة المصرية مها أحمد.. لسبب صادم

بعدما وصفه بـ&#34;الأسود&#34;.. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

بعدما وصفه بـ"الأسود".. محمد رمضان يردّ على شيخ عراقي سخر منه

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

أحمد العوضي: نور الشريف أول من اكتشفني وعلمني معنى الحياة

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

زوج نجلاء بدر يثير الجدل بعد تهديدها بالطلاق في حال زاد وزنها

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

محمود المهدي يكشف عن موعد زفافه من منة عرفة

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

عمر كمال يحسم الجدل حول خطوبته من شيماء المغربي

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

على خطى ليلى علوي.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

تفاصيل كاملة يكشفها مصطفى فهمي لانفصاله عن فاتن موسى

عربي

المغرب يسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

المغرب يسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

رئيس الوزراء الأردني: ما وقعناه مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقاً

رئيس الوزراء الأردني: ما وقعناه مع الإمارات وإسرائيل إعلان نوايا وليس اتفاقاً

فلسطين تهنئ السعودية بنجاح قمة &#34;مجلس التعاون الخليجي&#34; وترحب بمخرجاتها

فلسطين تهنئ السعودية بنجاح قمة "مجلس التعاون الخليجي" وترحب بمخرجاتها

الجيش الأردني ينفي أنباء إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب الحدود

الجيش الأردني ينفي أنباء إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب الحدود