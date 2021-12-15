(هآرتس): معطيات جديدة حول تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن معطيات صادرة عن جهاز الأمن الإسرائيلي ومنظمات حقوقية، أظهرت اتساع اعتداءات جماعات المستوطنين ضد المصالح الفلسطينية.ووفقا لمعطيات جهاز الأمن، فإنه في العام الحالي تم توثيق 135 اعتداء ألقى فيه مستوطنون الحجارة باتجاه فلسطينيين، بينما كان عدد هذه الاعتداءات 90 في العام 2019. كما تم توثيق 250 اعتداء آخر في العام الحالي مقابل 100 في العام 2019.وأشارت المعطيات إلى تزايد عنف المستوطنين ضد قوات الأمن الإسرائيلية، من 50 اعتداء في العام 2019 إلى 60 في السنة الأخيرة.ووفقا لمنظمة (ييش دين) الحقوقية، فإنه تم توثيق 540 اعتداء للمستوطنين ضد فلسطينيين، في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن الفلسطينيين قدموا 238 شكوى حيالها فقط إلى الشرطة الإسرائيلية بمساعدة "ييش دين"، وجرى تقديم 12 لائحة اتهام فقط ضد مستوطنين في هذه الشكاوي.