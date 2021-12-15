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شؤون فلسطينية

الكسواني ينفي نجاح مستوطنين في اقتحام الأقصى متنكرين

الكسواني ينفي نجاح مستوطنين في اقتحام الأقصى متنكرين
رام الله - دنيا الوطن
نفى مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن يكون المستوطنون نجحوا في خداع حراس الأقصى في إحدى المرات، واقتحموا الأقصى متنكرين في زي فلسطيني، مؤكدًا أن الهدف من إشاعة هذه المعلومات محاولة إحراج الحراس الذي أمسكوا عشرات المستوطنين الذين كانوا يُحاولون التسلل واقتحام المسجد الأقصى، خلال الفترات الماضية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت أن مجموعات من المستوطنين تدربت على التنكر بملابس المسلمين وأداء صلاتهم، بهدف التمويه خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية فيه.

وأوردت القناة (13) الإسرائيلية في تقرير أن "محاولات هذه المجموعة فشلت في كثير من المرّات في حين أن إحداها قد نجحت"، وزعمت أن "المجموعة نجحت في اقتحام الأقصى بعد أن ضللت الحراس بسبب اللباس الذي تنكرت به".

واعتبر : أن التقرير الإسرائيلي يحمل رسالة خبيثة ويأتي في سياق إرباك الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، وزيادة الضغط على حكومة الاحتلال للسماح للمستوطنين المتطرفين بأداء "صلواتهم" الصامتة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وأكد الشيخ الكسواني للوكالة الفلسطينية الرسمية: " أنه تم رفع درجة التأهّب واليقظة في أوساط سدنة المسجد الأقصى وحراسه وموظفي الأوقاف والمصلين لأخذ الحيطة والحذر والانتباه لأي تحركٍ مشبوه للمستوطنين داخل المسجد الأقصى، تحسّبًا لأي محاولة للتسلل إليه".

وأضاف الشيخ الكسواني: "نحن نحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا التحريض على المسجد الأقصى من قبل المتطرفين لخلق البلبلة وفرض التشديدات على المصلين المسلمين".

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